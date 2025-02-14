Тренер УНИКСа Перасович объяснил поражение в матче с «Зенитом»

Фото: Руслан Ишмухаметов

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал причину поражения в матче с «Зенитом» в чемпионате Единой лиги ВТБ. По словам специалиста, невозможно противостоять топ-сопернику без ключевых игроков.

— К сожалению, после большого перерыва у нас было очень мало энергии, и мы не могли контролировать атаки соперника. В третьей четверти петербуржцы наладили свое нападение. Ситуацию усложнило то, что двое наших баскетболистов — Андрей Лопатин и Джален Рейнольдс получили по пять фолов за 12 минут. Невозможно противостоять такой команде, как «Зенит», без ключевых игроков, — сказал Перасович.

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

УНИКС проиграл «Зениту» в Санкт-Петербурге со счетом 83:92. Первая половина встречи закончилась вничью 43:43, но в третьей четверти казанцы уступили с разницей в 14 очков. Команда Перасовича прервала свою 16-матчевую победную серию в чемпионате.

Следующий матч УНИКС проведет 1 марта в Москве с ЦСКА в 13.30 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин