Бастрыкин поручил проверить жалобы родителей на нарушения в лицее №149 в Казани

Глава Следкома России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту противоправных действий в казанском лицее №149. Он поручил и.о. руководителя СУ по Татарстана Марселю Дулкарнаеву представить отчет о ходе расследования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Проверка инициирована на основании жалоб родителей учащихся, которые были опубликованы в СМИ. Родители сообщили о случаях поборов и буллинга со стороны как персонала, так и других учеников. В частности, они рассказали о насилии и вымогательстве дополнительных оплат за занятия, на что администрация лицея не реагировала.

Согласно информации, опубликованной в соцсетях, одна из матерей ученицы поделилась видео, в котором описывает случаи буллинга в лицее. Она подчеркнула, что один из учеников пнул девочку в живот, а другой довел до слез другую школьницу при полном игнорировании учителя. Также родители столкнулись с давлением со стороны администрации, когда отказались оплачивать дополнительные занятия, им предлагали занять деньги для этой цели.

Следственное управление СК России по Татарстану проводит проверку по статье 293 УК (халатность) в связи с этими серьезными обвинениями.

Анастасия Фартыгина