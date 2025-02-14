Трамп анонсировал встречи России и США по Украине на Мюнхенской конференции

Президент США Дональд Трамп сообщил о предстоящих контактах между представителями России и США, которые состоятся 14 февраля в Мюнхене в рамках конференции по безопасности. Он подчеркнул, что на встречу также приглашена Украина, сообщили в ТАСС.

Трамп уточнил, что высокопрофильные должностные лица из трех стран встретятся для обсуждения урегулирования конфликта на Украине.

— У них будет завтра встреча в Мюнхене. Россия там будет с нашими людьми. Кстати, Украина тоже приглашена, — заявил он, отвечая на вопросы журналистов в Овальном кабинете.

Кроме того, Трамп подтвердил свои ожидания встречи с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, хотя добавил, что конкретные даты пока не определены.

— В конечном счете? Да, — сказал он, подчеркивая, что такая встреча не запланирована на ближайшее время.

Напомним, что президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным в среду утром. Разговор длился полтора часа.



Анастасия Фартыгина