В России ввели обязательный период охлаждения для потребкредитов

Фото: Сейтумерова Анна

В России вступил в силу закон, подписанный президентом Владимиром Путиным, который вводит обязательный период охлаждения для потребительских кредитов. Нововведение направлено на защиту заемщиков от мошенничества и предоставляет время для обдумывания условий займа перед его получением.

Согласно новому законодательству, банки теперь обязаны устанавливать минимальный период охлаждения в четыре часа для кредитов на сумму от 50 до 200 тыс. рублей. Для займов свыше 200 тыс. рублей этот срок увеличивается до 48 часов. Заемщики смогут получить средства только по истечении указанных временных промежутков, что позволит им более тщательно оценить свои финансовые возможности.

Кроме того, закон предоставляет Банку России право изменять или не применять требования к периоду охлаждения для тех кредиторов, которые эффективно реализуют меры по борьбе с мошенничеством. В случае повторных нарушений правил управления рисками в течение одного квартала Центральный банк сможет восстановить указанные требования.

Напомним, что в декабре 2024 года средний размер выданных потребительских кредитов в России составил 140,2 тыс. рублей, что является самым низким показателем за весь год. По данным Национального бюро кредитных историй, это на 1,6% меньше, чем в ноябре — 142,5 тыс. рублей.

Анастасия Фартыгина