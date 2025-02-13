Глава Оренбурга Сергей Салмин уйдет добровольцем в зону СВО

Фото: Динар Фатыхов

Глава города Оренбурга Сергей Салмин принял решение отправиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем телеграм-канале.

— Сергей Александрович Салмин обратился ко мне с просьбой предоставить ему возможность уйти добровольцем на СВО. Это серьезное решение — присоединиться к нашим бойцам, защищающим интересы страны и мирных жителей. Поступок настоящего мужчины, поэтому я поддержал Сергея Александровича безоговорочно, — написал Паслер.

На время отсутствия Салмина обязанности главы города будет исполнять первый заместитель, как предусмотрено уставом Оренбурга. Губернатор подчеркнул, что все текущие проекты в Оренбурге, касающиеся ремонта и строительства, а также развития инфраструктуры, будут продолжены под усиленным контролем региональных властей.

Паслер также сообщил, что в ближайшие дни к СВО в качестве добровольцев присоединятся муниципальные служащие и депутат Сорочинского муниципального округа: Эмиль Мустаев, Юрий Азаров и Ильгиз Бекмухамедов.

Рената Валеева