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Госдума одобрила законопроект о снижении возраста присяги гражданина в первом чтении

13:32, 13.02.2025
Госдума одобрила законопроект о снижении возраста присяги гражданина в первом чтении
Фото: Динар Фатыхов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста принятия присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Инициатива принадлежит комитету по делам СНГ под руководством Леонида Калашникова.

Целью законопроекта является повышение патриотического духа и осознанного выполнения обязательств по соблюдению Конституции и законодательства страны.

Также, согласно проекту закона, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если лицо откажется от принесения присяги.

В настоящее время действуют нормы, согласно которым решение о приеме в гражданство может быть отменено, если лицо не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о получении российского гражданства.

Елизавета Пуншева

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