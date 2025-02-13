Госдума одобрила законопроект о снижении возраста присяги гражданина в первом чтении

Фото: Динар Фатыхов

Госдума в первом чтении приняла законопроект о снижении возраста принятия присяги гражданина России с 18 до 14 лет. Об этом сообщает «РИА Новости».

Законопроект внесли в Госдуму в ноябре 2024 года. Инициатива принадлежит комитету по делам СНГ под руководством Леонида Калашникова.

Целью законопроекта является повышение патриотического духа и осознанного выполнения обязательств по соблюдению Конституции и законодательства страны.

Также, согласно проекту закона, решение о приеме в гражданство будет считаться недействительным, если лицо откажется от принесения присяги.

В настоящее время действуют нормы, согласно которым решение о приеме в гражданство может быть отменено, если лицо не явилось для принесения присяги в течение одного года со дня принятия решения о получении российского гражданства.

Елизавета Пуншева