В Казани осудят двоих мужчин за продажу квартиры заключенного с использованием подделок

Фото: Ирина Плотникова

В Казани перед судом предстанут двое мужчин, обвиняемые в мошенничестве, связанном с продажей квартиры заключенного. 37-летний житель села Большие Ключи и 44-летний ранее судимый житель деревни Куюки обвиняются по части 4 статьи 159 УК. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Согласно материалам дела, группа злоумышленников, в которую входили и другие соучастники, решила реализовать жилье человека, находящегося в тюрьме. Один из обвиняемых выступал в роли риелтора, другой — как собственник квартиры. Неизвестный сообщник изготовил поддельный паспорт на имя заключенного, заменив фотографию на изображение одного из обвинителей, и разместил объявление о продаже.

С использованием фальшивых документов мошенники смогли продать квартиру за 2,4 млн рублей ничего не подозревающему покупателю. Оба обвиняемых признали свою вину, и дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина