Татарстан занял 26-е место среди регионов России по доступности бензина

Фото: Максим Платонов

Татарстан занял 26-е место среди регионов России по доступности бензина на среднемесячную зарплату. Жители республики могут приобрести 1188 литров бензина марки Аи-92 при средней цене в 52,86 рубля, что соответствует увеличению на 7,3% по сравнению с прошлым годом.

Лидерами рейтинга стали Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ и Чукотский автономный округ, где жители могут купить более 2000 литров бензина на свои среднемесячные доходы. В то время как общероссийский показатель составляет 1335 литров, Татарстан остается ниже среднего.

Напомним, что россияне оформили автокредитов на рекордную сумму в 2,34 трлн рублей в 2024 году. Это на 58,3% больше, чем в 2023 году. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Количество выданных кредитов также выросло на 58,3% до 1,64 млн.

При этом Татарстан занял четвертое место среди регионов России по объему выданных автокредитов, уступив лишь Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. Объем выданных кредитов в республике составил 109,4 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина