В России предложили ввести штрафы за незаконную зимнюю рыбалку в опасных зонах

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В России планируется введение штрафов для рыбаков, нарушающих запреты на зимнюю ловлю в опасных местах. Об этом заявил Дмитрий Курдесов, руководитель движения «За безопасность», в интервью RT.

Курдесов подчеркнул необходимость выявления потенциально опасных зон для зимней рыбалки и введения строгих ограничений на ловлю в этих местах. Он заявил, что подобные меры помогут избежать трагедий и снизят нагрузку на спасательные службы, которые тратят значительные ресурсы на спасение рыбаков, оказавшихся в бедственном положении.

— Нам нужно это регулировать. Может, даже лицензировать. Для того чтобы таких случаев не было. Нужно выявлять места, где зимняя рыбалка опасна, и вводить запреты, — добавил общественник.

Курдесов также предложил, чтоб расходы спасательных служб покрывались самими нарушителями, если они ловили рыбу в зонах, о которых заранее предупреждали об опасности. Это позволит не только сохранить жизнь рыбаков, но и оптимизировать использование бюджетных средств на спасательные операции.

Напомним, что в татарстанском заказнике «Устье реки Меши» ввели запрет на рыболовство. Ограничения будут действовать до 15 апреля.

Анастасия Фартыгина