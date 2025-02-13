Канадская литературная премия Giller разорвала сотрудничество со спонсором из-за антиизраильских протестов

Это произошло после протестов, которые начались из-за инвестиций банка в израильского производителя оружия Elbit Systems

Канадская литературная премия Giller прекратила 20-летнее партнерство со Scotiabank. Это произошло после протестов, которые начались из-за инвестиций банка в израильского производителя оружия Elbit Systems. Giller Foundation заявила, что Scotiabank и фонд решили прекратить сотрудничество. Scotiabank отказался от комментариев. Банк несколько раз уменьшал свою долю в Elbit Systems с 2023 года.

При поддержке Scotiabank призовой фонд премии вырос с 25 тыс. до 100 тыс. долларов США. В сентябре 2024 года премия убрала имя банка из названия. Организаторы пока не говорят, изменится ли размер премии и кто станет новым спонсором. В Giller Foundation сообщили, что будут искать «новые возможности и сотрудничества».

В 2023 году протестующие сорвали церемонию вручения премии Giller. Они выступали против инвестиций Scotiabank в Elbit. Несколько протестующих арестовали. Группа Canlit Responds, которая организовала протесты, призвала к бойкоту. Участники оказывали давление на издателей и авторов, которые подавали заявки на премию в 2024 году.

Организаторы протестов планируют продолжить акции до тех пор, пока Giller сотрудничает с Azrieli Foundation и Indigo Books. Глава Indigo Books поддерживает израильскую армию через свой личный фонд. Azrieli Foundation связана с банком, который финансировал израильские поселения.

Мнения авторов разделились. Одни авторы считают, что протесты длились слишком долго. Другие считают, что премия должна была разорвать сотрудничество раньше. Некоторые полагают, что протестующие зашли слишком далеко. Они считают, что протесты вредят литературному сообществу. Эксперты отмечают на этом фоне снижение продаж книг и уменьшение финансовой поддержки авторов.

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Екатерина Петрова