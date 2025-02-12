В Татарстане мужчину осудили за неосторожное убийство во время незаконной охоты

Фото: Максим Платонов

Мужчина, виновный в причинении смерти по неосторожности, был осужден в Менделеевском районе Татарстана. Инцидент произошел ночью 9 августа 2024 года, когда группа местных жителей занималась незаконной охотой и разделывала застреленного лося в поле у села Камаево.

Мимо проезжала другая группа охотников на автомобиле. Увидев людей, работающих с тушей, они решили, что это сотрудники правоохранительных органов, и спрятались в кустах.

Один из охотников, находившийся в машине, заметил в тепловизор фигуру одного из мужчин и, приняв его за животное, произвел два выстрела из карабина «Сайга». Выстрелы оказались смертельными, потерпевший скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

Суд признал охотника виновным и назначил ему наказание в виде 1 года и 6 месяцев ограничения свободы.

Анастасия Фартыгина