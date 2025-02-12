Пентагон: возвращение Украины к границам 2014 года невозможно

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам, существовавшим до 2014 года, является невозможным. В своем выступлении он подчеркнул, что текущая ситуация делает этот сценарий нереалистичным. Об этом сообщили в ТАСС.

Вашингтон также считает, что вступление Украины в НАТО как вероятный результат дипломатического урегулирования конфликта не соответствует действительности.

Напомним, что в ходе недавнего заявления президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине достигнут «некоторый хороший прогресс».

