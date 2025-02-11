Трамп сообщил о значительном прогрессе в мирном урегулировании на Украине
В ходе недавнего заявления президент США Дональд Трамп подчеркнул, что в вопросе мирного урегулирования конфликта на Украине достигнут «некоторый хороший прогресс», сообщили в ТАСС.
Накануне Трамп заявил, что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого обсуждалась ситуация на Украине и возможные пути ее разрешения.
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