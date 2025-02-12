Сербский тренер Терзич продлил контракт с казанским «Динамо-Ак Барс»

Фото: Динар Фатыхов

«Динамо-Ак Барс» продлило соглашение с главным тренером команды Зораном Терзичем. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт Терзича с «Динамо-Ак Барс» будет действовать до конца сезона-2025/26. С казанской командой сербский специалист работает с 2023 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под руководством Терзича «Динамо-Ак Барс» выиграл чемпионат России (2024), Кубок легенд (2024), Суперкубок России (2024) и Кубок России (2024). В декабре тренер возглавил сборную Сербии, покинув национальную команду России, где работал с 2022 года.



В январе «Динамо-Ак Барс» с Терзичем чествовали в казанском Кремле после победы в Кубке страны по волейболу.

Зульфат Шафигуллин