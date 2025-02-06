Полмиллиона электронных больничных оплатил Соцфонд в Татарстане в 2024 году

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан в 2024 году оплатило жителям региона свыше 550 тыс. электронных листков нетрудоспособности. Всего на выплаты пособий по временной нетрудоспособности было направлено 15 млрд рублей.

В 2025 году, благодаря индексации и изменениям в законодательстве, размер пособий увеличен и будет оплачиваться до 5 673,97 рублей в день, подчеркнул управляющий Отделением Социального фонда России по Республике Татарстан Эдуард Вафин. Для расчета пособий по временной нетрудоспособности берется средний заработок за 2 предыдущих года. Размер пособия зависит от страхового стажа и размера зарплаты. При стаже более 8 лет — 100%, от 5 до 8 лет — 80%, при стаже менее 5 лет — 60%. Максимальный размер пособия в месяц при стаже 8 лет в 2025 году может составить 172 488, 69 руб.

Напомним, в январе председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявило необходимости рассмотреть возможность замены больничного листа удаленной работой в ряде случаев, когда это не противоречит состоянию здоровья работника. По его словам, часто возникают ситуации, когда работник вынужден оформлять больничный, хотя физически способен выполнять свои трудовые обязанности, например при уходе за больным ребенком, соблюдении карантина или при травме, не мешающей работе за компьютером. В таких случаях, по мнению депутата, перевод на удаленную работу мог бы сохранить занятость и доход сотрудника, а не вынуждать его получать пособие по временной нетрудоспособности. Нилов подчеркнул, что реализация этой инициативы возможна исключительно при добровольном согласии работника и готовности работодателя. В настоящее время, как отметил депутат, обсуждается эта идея с заинтересованными ведомствами для минимизации всех возможных рисков.