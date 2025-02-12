Ирина Винер ушла с поста тренера сборной России

Заявление уже принял министр спорта Михаил Дегтярев

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Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер покинула пост, который занимала с 2001 года, сообщает ТАСС.

— Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике, — отметила она. — Сегодня передо мной стоит новая, не менее важная задача — не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд. Многие из моих учеников уже сами стали выдающимися наставниками. Это позволит сохранить традиции нашей гимнастики и обеспечить преемственность поколений.

Заявление Ирины Винер об отставке уже принял министр спорта России, глава Национального олимпийского комитета Михаил Дегтярев. Он также поблагодарил Винер за работу и успехи сборной.

Дарья Беззубова