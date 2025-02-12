Росавиация продлила запрет на ночные рейсы российских авиакомпаний в Израиль

Фото: Максим Платонов

Росавиация продлила введенный ранее запрет российским авиакомпаниям на выполнение ночных рейсов в Израиль до 11 марта 2025 года. Об этом сообщило ведомство РИА «Новости».

— После анализа обстановки на Ближнем Востоке Росавиация продлила еще на месяц, до 11 марта 2025 года, ранее выданные рекомендации по выполнению полетов из аэропортов России в аэропорты Израиля для российских эксплуатантов воздушного транспорта — такие рейсы запрещены в период с 01.00 до 07.00 мск, — говорится в сообщении Росавиации.

В ведомстве отметили, что решение о выполнении рейсов в Израиль в остальное время суток (с 07.00 до 01.00 мск) российские авиакомпании должны принимать «в том числе с учетом рекомендаций, изложенных в руководстве ICAO (Международная организация гражданской авиации) по оценке факторов риска для полетов гражданских воздушных судов над зонами конфликтов и вблизи них».

Рената Валеева