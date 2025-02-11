Тема здоровья детей в России приобрела стратегическое значение

Фото: Мария Зверева

В России вопрос здоровья детей становится все более актуальным и требует стратегического подхода. На фоне растущей заболеваемости среди подростков, включая 36% увеличения по эндокринным заболеваниям и 31% — по новообразованиям, медицинское сообщество призывает к активизации профилактических мероприятий. Об этом сообщили в программе «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

История Ангелины Першаковой служит примером необходимых изменений: ее дочь успешно восстанавливает левую руку после острого энцефалита на современном тренажере в Детской республиканской клинической больнице (ДРКБ).

— Если до этого она вообще не могла работать левой рукой, сейчас рука активно функционирует, — рассказала Першакова.

Ситуация осложняется нехваткой финансирования в детской стоматологии, что приводит к дефициту кадров и снижению качества медицинской помощи. В 2024 году было выделено всего 873 млн рублей на стоматологические услуги, что позволяет проводить менее одного профилактического посещения на ребенка при численности детского населения на 20 тыс. больше.

Депутаты подчеркивают необходимость усиления профилактики в сфере здравоохранения, включая диспансеризацию подростков.

— Важно выявлять заболевания на ранних стадиях, чтобы предотвратить их дальнейшее развитие, — подчеркивают парламентарии.

Вопросы детского здоровья, а также подготовленный законопроект о защите детей от негативной информации, касающейся демографической ситуации, станут основными темами предстоящей сессии Госсовета в Казани.