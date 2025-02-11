Казань, Бугульма и Нижнекамск — лидеры профориентации в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Казань, Бугульма и Нижнекамск стали лидерами в Татарстане по реализации модели взаимодействия «школа — СПО — предприятие» в сфере профориентации. Об этом заявил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на семинаре-совещании, посвященном лучшим кадровым практикам сотрудничества промышленных предприятий и школ в области подготовки кадров.

Министр подчеркнул, что с 2023 года во всех школах России внедряется Единая модель профориентации, включающая три уровня: базовый, основной и продвинутый.

— К 1 сентября 2025 года мы планируем перевести все школы республики на основной или продвинутый уровни. Для этого в школах необходимо организовать профессиональное обучение и создать предпрофессиональные классы. Эту задачу мы сможем решить только совместно с предприятиями, — заявил Ильсур Хадиуллин.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

Также было отмечено, что Минобрнауки изучает передовой опыт других регионов, в том числе инновационных центров Москвы, в работе со школьниками и студентами.

— Профориентационная работа должна начинаться с начальной школы и включать в себя тесное взаимодействие с предприятиями, — заключил Ильсур Хадиуллин.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин поручил провести масштабную работу со школами республики, направленную на укрепление взаимодействия образовательных учреждений с предприятиями промышленности с целью подготовки квалифицированных кадров.



Рената Валеева