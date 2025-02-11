«В любое время дня и ночи»: новый главный следователь МВД Татарстана пригласил коллег к диалогу

Сегодня в Казани замминистра внутренних дел РФ представил нового руководителя Главного следственного управления — замглавы МВД по Татарстану Павла Ильина. Последний до указа президента страны о новом назначении возглавлял управление организации госзащиты и антитеррористической защищенности в Главном управлении собственной безопасности Министерства внутренних дел России.

На встрече с казанскими коллегами замминистра — начальник Следственного департамента МВД России Сергей Лебедев заявил о стабильных результатах ГСУ МВД по Татарстану: «Коллектив трудоспособный. Всем вам большое спасибо! У меня как у руководителя серьезных нареканий нет». Говоря о профессионализме нового руководителя управления, он отметил: «Считаю, что честность, порядочность и накопленный опыт как управленческой деятельности, так и процессуальной работы позволят ему успешно работать в вашем коллективе».

В ответ Павел Ильин сообщил: намерен приложить максимум усилий для укрепления законности и правопорядка на территории региона, отметив, что расследование уголовных дел — это работа не одного человека.

«Я не знаю ни одного подразделения МВД, которое не оказывало бы влияния на ход и результаты расследования уголовных дел. Все они так или иначе вовлечены в этот процесс. Это огромный коллективный труд, и я всегда готов обсуждать любые вопросы, касающиеся взаимодействия. Если это необходимо, то в любое время дня и ночи», — приводит слова нового руководителя пресс-служба МВД по Татарстану.

Павел Ильин служит в органах внутренних дел с 1993 года. Имеет опыт работы в органах предварительного следствия с 1997 по 2017 год, прошел путь от следователя до руководителя следственного управления УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по городу Москве. В дальнейшем проходил службу в Главном управлении собственной безопасности МВД России. Является кандидатом юридических наук.