Андрей Орлов назначен врио министра по делам гражданской обороны и ЧС Татарстана

Указом раиса Татарстана Рустама Минниханова временное исполнение обязанностей министра по делам гражданской обороны и ЧС республики возложено на первого замминистра Андрея Орлова, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Орлов окончил Казанское суворовское военное училище, Ташкентское высшее общевойсковое командное училище и Военную академию им. М.В. Фрунзе. До назначения первым заместителем министра в январе 2025 года занимал должность директора государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан». Ранее, с 2004 по 2020 год, был заместителем начальника Главного управления МЧС России по Республике Татарстан.

Андрей Орлов награжден рядом государственных и ведомственных наград, включая медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медаль «В память 1000-летия Казани», ему присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Республики Татарстан».

Рената Валеева