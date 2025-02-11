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Банк России опубликовал курс валют с 12 февраля

17:53, 11.02.2025
Банк России опубликовал курс валют с 12 февраля
Фото: Максим Платонов

Банк России опубликовал официальный курс валют на среду, 12 февраля. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил позиции.

Доллар снизился в цене на 0,98 рубля, евро подешевел на 1,3 рубля, цена юаня опустилась на 0,22 рубля.

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 95,8 рубля;
  • евро — 99,2 рубля;
  • юань — 13,03 рубля.

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