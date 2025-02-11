Татарстанская сноубордистка взяла бронзу на международном Кубке чемпионов

Участниками стали 70 сильнейших спортсменов России, Ирана, Казахстана и Японии

Фото: предоставлено Ольгой Найдякиной

Ольга Найдякина, представляющая Татарстан, стала третьей на международном Кубке чемпионов по сноуборду (PSL), который прошел на территории спорткомплекса «Воробьевы горы» в Москве. Весь пьедестал в параллельном слаломе заняли российские спортсменки: сильнейшей стала Мария Валова, а второе место завоевала Яна Ульянова.



Всего в соревнованиях участвовали 70 сильнейших спортсменов из России, Ирана, Казахстана и Японии. Для российских сноубордистов эти соревнования стали единственными международными за весь сезон.

— Есть куда стремиться, но я безумно рада: это первая моя медаль в этом сезоне. Дальше планирую тренироваться и выступить на Кубке России в Таштаголе, а также на первенстве и чемпионате страны в Красноярске. Подготовка к этим стартам проходит на сборах в плотном режиме и полном объеме, но про отдых тоже не забываем. Большую поддержку оказывает Татарстан — мне помогают на всех этапах. Сейчас настраиваемся на медали, а там будет видно: это спорт, — рассказала «Реальному времени» Ольга Найдякина.



Дарья Беззубова