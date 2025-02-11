В России возросла популярность компьютерных клубов

Фото: Максим Платонов

Согласно исследованию проекта «Контур.Фокус», количество компьютерных клубов в России за последний год выросло в три раза, достигнув 461 компании по состоянию на февраль 2025 года. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Эксперты подчеркнули, что в среднем каждый месяц регистрировалось около 20 новых клубов, с пиковыми значениями в осенние месяцы 2024 года: 39 новых компаний в октябре и 36 в ноябре. В то же время ликвидации оставались на уровне от 1 до 8 компаний в месяц.

Москва занимает лидирующие позиции по количеству новых компаний, добавив 48 клубов за 13 месяцев. Второе место разделили Дагестан, Краснодарский край и Московская область, где появилось по 20 новых клубов. Кемеровская область, Санкт-Петербург и Иркутская область также показали хорошие результаты, добавив по 17, 13 и 12 компаний соответственно.

Наибольшее количество компьютерных клубов на начало февраля 2025 года зарегистрировано в Москве (55 компаний), за ней следует Краснодарский край (33 клуба) и Московская область (27 клубов). Особенно впечатляющие результаты показывает Дагестан, где количество клубов увеличилось с трех до 21 — это семикратный рост.



Анастасия Фартыгина