«Почта России» возобновили повышение закупочных цен на печатную продукцию

Фото: Максим Платонов

«Почта России» официально подтвердила увеличение закупочных цен на прессу в своей розничной сети на 2025 год, сообщается в интервью с Виктором Афониным, руководителем розничного направления дирекции по развитию бизнеса компании. Об этом сообщили в «Ведомостях».

Согласно данным, «Почта России» согласовала полное увеличение цен на 20% для газеты «Комсомольская правда», как отметила заместитель генерального директора медиахолдинга «Комсомольская правда» Ирина Дегтярева. Однако, как сообщил генеральный директор издательского дома «Иванов Монамс медиа» Алексей Иванов, большинство издателей получили одобрение лишь частичного роста цен, в среднем на 10% при запросах на превышение в 20%.

Конечная цена печатных изданий для потребителей формируется из отпускной цены, установленной издателем, наценки дистрибутора и розничной наценки «Почты России». Напомним, что корректировки отпускной цены и наценки дистрибутора должны были быть подтверждены «Почтой России», однако с весны 2024 года компания перестала рассматривать предложения по изменениям этих составляющих. Тем не менее в 2024 году «Почта России» значительно повысила свою розничную наценку на печатную продукцию.

Анастасия Фартыгина