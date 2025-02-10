Вероника Кудерметова вылетела из турнира в Дохе после первого круга

Фото: Динар Фатыхов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова завершила свое выступление на турнире WTA-1000 в Дохе. Уроженка Казани вылетела вслед за родной сестрой Полиной Кудерметовой.

Вероника Кудерметова проиграла в первом круге турнира в Дохе польской теннисистке Магде Линетт. Встреча длилась 2 часа 15 минут и завершилась поражением россиянки со счетом 6:3, 0:6, 4:6.

За матч Кудерметова трижды подала эйсом, допустила две двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. В следующем круге турнира Линетт встретится с соотечественницей Магдаленой Френх.

В понедельник из «тысячника» в Дохе также вылетела Полина Кудерметова, проигравшая россиянке Дарье Касаткиной за 42 минуты.

Зульфат Шафигуллин