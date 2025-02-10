После замедления YouTube россияне стали чаще смотреть телевизор

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После замедления YouTube телевизор стал важнее для 9% россиян. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на соответствующее исследование.

Уточняется, что при выборе телевизора большинство опрошенных опираются на рекомендации: изучают отзывы других покупателей (59%), прислушиваются к советам родных и знакомых (37%). Еще 38% учитывают обзоры моделей у блогеров и в СМИ. Для 31% важны рекомендации консультанта. Самостоятельно оценивают качество картинки и звука в магазине 45% респондентов.

— В 2024 году на первый план вышли характеристики, связанные со Smart TV. Пользователи все чаще обращают внимание на устройства с возможностью выхода в интернет, доступом к различным приложениям и голосовым управлением. В будущем можно ожидать интеграции смарт-телевизоров с искусственным интеллектом. Это позволит индивидуализировать рекомендации и настроить контент с учетом интересов зрителя, — рассказала директор по продукту HYUNDAI Екатерина Субботина.

В январе сообщалось, что сеть «ВКонтакте» впервые обогнала видеохостинг YouTube по месячному охвату аудитории среди российских пользователей. В декабре 2024 года месячный охват «ВКонтакте» составил почти 92 млн человек, в то время как у YouTube этот показатель составил 89,6 млн.

Елизавета Пуншева