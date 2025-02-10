Полностью беспилотные грузовики в России появятся через 5–7 лет

Фото: Динар Фатыхов

Компании в России смогут внедрить полностью беспилотные грузоперевозки, исключающие водителей-испытателей, в ближайшие пять-семь лет, говорится в обзоре ассоциации «Автогрузэк» с участием компаний ПЭК и Natcar.

Эксперты подчеркивают, что переход на автономные перевозки поможет решить проблему нехватки водителей и снизить издержки на топливо и комплектующие на 10–14% на маршрутах свыше 1000 км.

В 2024 году беспилотные грузоперевозки по трассе М-11 уже увеличили скорость доставки на 8%, сократив время в пути до 11 часов благодаря открытию Северного обхода Твери. В ближайшие два-три года эксперты ожидают, что эффективность автономных перевозок возрастет благодаря их масштабированию и применению на различных направлениях.

Напомним, федеральные власти разрешили движение беспилотного транспорта по трассе М-12 до Казани и по Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД).



Анастасия Фартыгина