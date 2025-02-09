«Создано человеком»: в США появится сертификация книг, написанных без ИИ

Human Authored — специальный онлайн-портал, где писатели смогут подтвердить, что их произведения созданы исключительно человеческим интеллектом

Фото: Екатерина Петрова

Гильдия авторов США запустила инициативу Human Authored, пишет британская газета The Guardian. Human Authored — специальный онлайн-портал, где писатели смогут подтвердить, что их произведения созданы исключительно человеческим интеллектом, без участия искусственного интеллекта. После регистрации книги на портале автор получит право использовать специальный логотип, который можно разместить на обложке и рекламных материалах, обозначая, что этот литературный труд — плод человеческого творчества.

Цель программы — не отказ от технологий, а создание прозрачности и сохранение доверия между писателями и читателями, поясняют организаторы. Сертификация не исключает использование ИИ для исправления орфографии или поиска информации, однако сам процесс литературного выражения должен оставаться уникально человеческим. Пока доступ к порталу открыт только для членов Гильдии авторов, но в будущем организация планирует запатентовать логотип и расширить его использование для всех писателей.

Принципы прозрачности в вопросе использования ИИ в литературе набирают популярность. Так, автор книги God-Like: A 500-Year History of Artificial Intelligence Кестер Бревин в предисловии подробно объяснил, где и как применял искусственный интеллект в своей работе. Он назвал новую инициативу «обнадеживающим шагом», подчеркнув, что открытость в этом вопросе критически важна для сохранения доверия между авторами и их аудиторией.

Реальное время / realnoevremya.ru

В Великобритании аналогичной сертификационной системы пока нет, но Сообщество авторов (SoA) разработало рекомендации для защиты литературных произведений от влияния ИИ. В прошлом году организация провела опрос, который показал, что более трети переводчиков уже столкнулись с потерей заказов из-за развития генеративного искусственного интеллекта. В связи с этим крупнейший британский профсоюз писателей, иллюстраторов и переводчиков заявил о необходимости срочного правового регулирования технологий ИИ, чтобы гарантировать их этичное и законное использование.

Обсуждение будущего искусственного интеллекта в творческой сфере ведется и на политическом уровне. Недавно известные британские писатели Кейт Мосс и Ричард Осман выступили с критикой заявлений о намерении сделать Великобританию «одной из ведущих держав в области ИИ». Они предупредили, что отсутствие четких рамок регулирования может привести к краже интеллектуальной собственности и нанести ущерб национальной индустрии искусства и литературы.

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Екатерина Петрова