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В Татарстане планируют запретить поддержку компаний с иностранным капиталом

15:42, 08.02.2025
В Татарстане планируют запретить поддержку компаний с иностранным капиталом
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане предлагается ограничить государственную поддержку инвестиционных проектов, связанных с компаниями, в которых более 25% капитала принадлежит иностранным юридическим лицам. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики депутаты Марат Галеев и Рягат Хусаинов.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на гармонизацию законодательства Татарстана с федеральными нормами. В рамках проекта определены предельные объемы субсидий и налоговых вычетов, а также установлены дополнительные условия для возмещения затрат организаций, чтобы способствовать поддержке отечественных инвестиций.

Напомним, что в Татарстане предложили запретить членам Квалификационной коллегии судей иметь иностранное гражданство. В пояснительной записке к законопроекту указано, что представители общественности не могут обладать гражданством иностранного государства или документами, подтверждающими право на постоянное проживание за границей.

Анастасия Фартыгина

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