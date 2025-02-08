В Татарстане планируют запретить поддержку компаний с иностранным капиталом

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане предлагается ограничить государственную поддержку инвестиционных проектов, связанных с компаниями, в которых более 25% капитала принадлежит иностранным юридическим лицам. Соответствующий законопроект внесли в Госсовет республики депутаты Марат Галеев и Рягат Хусаинов.

По словам авторов инициативы, законопроект направлен на гармонизацию законодательства Татарстана с федеральными нормами. В рамках проекта определены предельные объемы субсидий и налоговых вычетов, а также установлены дополнительные условия для возмещения затрат организаций, чтобы способствовать поддержке отечественных инвестиций.

Напомним, что в Татарстане предложили запретить членам Квалификационной коллегии судей иметь иностранное гражданство. В пояснительной записке к законопроекту указано, что представители общественности не могут обладать гражданством иностранного государства или документами, подтверждающими право на постоянное проживание за границей.

Анастасия Фартыгина