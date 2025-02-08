«Рубин» интересовался Луисом Энрике, перешедшим зимой в «Зенит»

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» следил в Бразилии за выступлениями полузащитника Луиса Энрике, перешедшего в январе в «Зенит». Об этом сообщил бывший игрок и скаут казанского клуба Цезарь Навас.

По словам испанского специалиста, «Рубин» интересовался футболистом, когда тот выступал за «Флуминенсе». Луис Энрике играл за этот клуб до лета 2022 года, откуда перешел в испанский «Бетис».

— Когда Луис Энрике был игроком «Бетиса», я работал скаутом казанского «Рубина». Помню Энрике, когда он еще играл за «Флуминенсе». До того как он подписал контракт с «Бетисом», мы следили за ним, как и за многими другими футболистами. Однако его цена быстро стала неподъемной для казанского «Рубина», — сказал Навас Metaratings.ru.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Луис Энрике стал игроком «Зенита» в январе 2025 года, перейдя из бразильского «Ботафого». По данным портала Transfermarkt, российскому клубу трансфер обошелся в 33 млн евро. С футболистом подписан контракт сроком на четыре года с опцией возможного продления еще на сезон.

«Рубин» в текущее зимнее трансферное окно пока не подписал ни одного новичка.

Зульфат Шафигуллин