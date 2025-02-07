Илон Маск признался в любви к президенту США Дональду Трампу

Американский предприниматель Илон Маск поделился своими чувствами к президенту США Дональду Трампу, заявив о своей любви к нему в социальных сетях.

— Я люблю Дональда Трампа настолько сильно, насколько гетеросексуальный мужчина может любить другого мужчину, — написал Маск в X.

Также сегодня бизнесмен занял место в новом выпуске The Time, где он изображен в кресле президента США. В статье затрагивается, как его департамент эффективности правительства (DOGE) «без устава, веб-сайта и ясных юридических полномочий» за короткий срок парализовал деятельность Агентства США по международному развитию (USAID).



Анастасия Фартыгина