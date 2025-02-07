Буинский район Татарстана ищет инвестора для запуска предприятия по переработке рыбы

Сегодня в Татарстане нет оптового рыбного рынка, считает его глава Ранис Камартдинов

Фото: Мария Зверева

Буинский район Татарстана ищет инвестора, который заинтересован в запуске оставшегося без хозяина предприятия по переработке рыбы. Для старта производства необходимо около 250 млн рублей, рассказал на «муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития (АИР) Татарстана глава района Ранис Камартдинов.

По его словам, инвестор, построивший завод, приостановил свою деятельность после начала СВО. Уже налажены контакты с поставщиками рыбы из Мурманска и Владивостока, рассказал глава.

— Продукция под этой маркой уже продается в Казани — правда, изготавливается она в другом месте. Марка уже работает, а производство еще нет, — констатировал Камартдинов.

Он посетовал, что в Татарстане на сегодняшний день нет оптового рыбного рынка. «Не в Самару, а в Буинск ездили бы за рыбой», — говорит Ранис Камартдинов о перспективах проекта.



Галия Гарифуллина