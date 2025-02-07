Мухаметшин призвал молодежь Татарстана быть бдительнее к фейкам в соцсетях

Фото: Михаил Захаров

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин призвал молодежь республики быть внимательными к информации в социальных сетях и остерегаться фейков. Заявление он сделал на конференции Молодежной ассамблеи народов Татарстана.

Глава парламента выразил недовольство по поводу распространения ложной информации в соцсетях, подчеркнув, что молодежь, будучи доверчивой, может легко стать жертвой мошенников.

— Читая сообщения, будьте осторожны, особенно если они имеют деструктивный характер. Если обнаружите такие материалы, не стесняйтесь высказывать свое недовольство, — подчеркнул Мухаметшин.



Анастасия Фартыгина