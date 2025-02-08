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В трех связанных с сетью салонов оптики «Корд» фирмах сменились директора

18:55, 08.02.2025

Семья Миннахметовых продолжает менять топ-менеджмент в своей бизнес-империи

В трех связанных с сетью салонов оптики «Корд» фирмах сменились директора
Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В трех фирмах, которые связаны с казанской сетью салонов оптики «Корд», сменились руководители. Так, Елена Бутузова больше не руководит ООО «Корд-Оптика». Ей на смену пришла Наиля Хафизова, параллельно сменив шефа «Корд-Доктора» Ирину Мухаметханову.

В свою очередь, Елена Максимова заняла должность директора в «Оптике-Онлайн» вместо Адели Ибрагимовой.

Это не первая смена топ-менеджмента в бизнес-империи семьи Ирека Миннахметова. Подробнее об этой и других новостях татарстанского бизнеса — в еженедельном обзоре «Реального времени».

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