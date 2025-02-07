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Утром 8 января в Татарстане ожидается туман

13:39, 07.02.2025
Утром 8 января в Татарстане ожидается туман
Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.

  • По данным синоптиков, ночью и утром 8 февраля 2025 года на территории Татарстана местами ожидается туман.

Напомним, в ближайшие дни погода в регионе будет оставаться под влиянием антициклона, что приведет к рекордно высокому атмосферному давлению в Казани — до 778 мм ртутного столба.

Рената Валеева

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