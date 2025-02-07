Директор казанской УК оштрафован на 50 тысяч за антисанитарию в подвале

Фото: Динар Фатыхов

Директор управляющей компании «ЖКХ «Новые Горки» в Казани привлечен к административной ответственности и оштрафован на 50 тыс. рублей за ненадлежащее содержание подвального помещения в доме №16 по улице Академика Парина. Об этом сообщает пресс-служба Госжилинспекции Татарстана.

Поводом для проверки послужило обращение жительницы указанного дома. Инспекторы ГЖИ провели внеплановую проверку и подтвердили все факты, указанные в жалобе.

В подвале дома были обнаружены:

мусор и следы протеканий;

протекающий вентиль трубопровода;

трещины на стыке отмостки и цоколя;

трещина на канализационном трубопроводе.

— Сырость в подвале чревата для целостности дома. Бетонные конструкции от постоянной влажности могут разрушаться. Кроме того, вода в подвале — это не только неприятные запахи в квартирах. Это благоприятная среда для размножения комаров и блох, а обязанности жилищников — создавать комфорт для людей, за который они платят, — сказано в сообщении.

Ранее в Казани двух руководителей УК, обслуживающих Авиастроительный и Советский районы, оштрафовали за ненадлежащее содержание придомовых территорий.

Рената Валеева