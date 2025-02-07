Тренер «Ак Барса» Гатиятулин — о серии побед: «Хорошо сыграли спецбригады»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал продление победной серии команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Рулевой казанцев выделил действия игроков в неравных составах.

«Ак Барс» выиграл три последние игры с общим счетом 20:7, продлив победную серию до пяти матчей подряд.

— Мы завершили серию из четырех матчей через день, ребята — молодцы, провели много качественных отрезков, в том числе и в этой игре. В нужный момент хорошо себя проявили спецбригады. У нас даже в проигранных матчах были хорошие отрезки. Через работу и диалог находили с игроками совместные решения. Конечно, победы придают уверенности, но еще есть над чем работать, — сказал Гатиятулин.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В четверг «Ак Барс» обыграл в Казани «Автомобилист» со счетом 4:1 в матче чемпионата КХЛ. Казанцы вышли на единоличное второе место в Восточной конференции с 72 очками в 52 матчах. Столько же игр сыграно «Автомобилистом», но уральцы отстали от казанцев на два балла. Лидирующий в конференции «Трактор» опережает «Ак Барс» на четыре очка.



Ранее команда Гатиятулина разгромила в Петербурге СКА со счетом 8:3.

Зульфат Шафигуллин