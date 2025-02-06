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Сотрудников частного центра в Казани, забывшего ребенка на улице, привлекли к ответственности

18:58, 06.02.2025
Сотрудников частного центра в Казани, забывшего ребенка на улице, привлекли к ответственности
Фото: Олег Тихонов

Сотрудники частного центра по присмотру за детьми в Казани, допустившие инцидент с оставлением полуторагодовалого мальчика на улице после прогулки, привлечены к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Также Роспотребнадзор Татарстана рассмотрит постановление прокурора Ново-Савиновского района в отношении владельца центра о ненадлежащем оказании услуг по присмотру и уходу за детьми.

Напомним, инцидент произошел 10 января в частном детском центре в Ново-Савиновском районе Казани во время прогулки. После происшествия Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело по факту оставления ребенка в опасности.

Рената Валеева

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