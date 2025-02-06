Хелен Миррен сыграет писательницу Патрицию Хайсмит в триллере Антона Корбейна «Швейцария»

В Риме стартовали съемки нового триллера Антона Корбейна «Швейцария», в котором Хелен Миррен исполнит роль известной американской писательницы Патриции Хайсмит

Актриса Хелен Миррен. Фото: Скриншот с сайта The Suite Collective

В Риме стартовали съемки нового триллера Антона Корбейна «Швейцария», в котором Хелен Миррен исполнит роль известной американской писательницы Патриции Хайсмит. К съемочной группе присоединились Олден Эренрайк, известный по фильму «Оппенгеймер», и Оливия Кук из «Дома дракона», пишет издание Variety. Этот проект стал первой полнометражной работой Корбейна за последние девять лет.

Фильм вдохновлен романами о Томе Рипли, созданными Хайсмит, и основан на одноименной пьесе австралийской драматургини Джоанны Мюррей-Смит, которая также выступила сценаристом картины. В центре сюжета — пожилая писательница, которая ведет уединенную жизнь в Швейцарии. К ней приезжает молодой литературный агент Эдвард, убеждая ее написать последнюю книгу о Рипли. Однако вскоре становится ясно, что у него есть собственные, далеко не безобидные мотивы. Граница между вымышленным миром нового романа и реальностью начинает размываться.

Съемки фильма пройдут в нескольких странах. После работы в Риме команда проекта переместится в итальянский регион Альто-Адидже — Южный Тироль, затем в Швейцарию и Лондон.

Производством картины занимается студия Brouhaha Entertainment во главе с Габриэллой Тана, а также LD Entertainment, Lunar Pictures, Magnolia Mae Films, Zurich Avenue и итальянская компания Lucky Red. За международные продажи отвечает FilmNation Entertainment. Итальянский линейный продюсер — Энрико Балларин, ранее работавший над «Сирано».

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Екатерина Петрова