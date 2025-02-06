В Елабуге возбуждено уголовное дело после обнаружения трупа в колодце на базе отдыха

Фото: Динар Фатыхов

После обнаружения тела мужчины в колодце на территории базы отдыха «Белая дача» в Елабуге по требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

Елабужская городская прокуратура провела проверку по факту обнаружения трупа, произошедшего 3 февраля. В ходе проверки установлено, что два канализационных колодца на территории базы, включая тот, в котором было найдено тело, не были закрыты после откачки отходов. Прокуратура квалифицировала это как ненадлежащее исполнение обязанностей со стороны ответственных лиц.

Материалы проверки были направлены в органы следствия, которые возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ:

238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека);

293 УК РФ (халатность).

Рената Валеева