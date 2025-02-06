Владельцы казанского «Лизинг-трейда» распределят между собой 116 млн рублей дивидендов

Казанское ООО «Лизинг-трейд» направит на выплату дивидендов своим владельцам свыше 116 млн руб. из прибыли 2021 и 2022 годов, составившей 76,2 млн и 102,8 млн руб. соответственно. Деньги не позднее первой недели марта будут распределены между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале общества. Такое решение собственники ООО приняли единогласно на общем собрании, состоявшемся 3 февраля.



«Лизинг-трейд» занимается лизингом коммерческого транспорта, легковых автомобилей, спецтехники, а с недавних пор, как писало «Реальное время», развивает лизинг недвижимости. Управляющий офис находится в Казани. Филиалы компании представлены в Набережных Челнах, Альметьевске, Нижнекамске, Уфе, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Челябинске

Согласно данным самой компании, по итогам 2023 года ее лизинговый портфель оценивался в 10,2 млрд руб. при выручке 1,38 млрд руб. (рост выручки к 2022 году 34,7%). ООО в 2023 году получило 149,6 млн руб. чистой прибыли, что на 45,54% больше, чем в предыдущем году.





Ольга Машина