В Челнах пенсионер стал жертвой мошенников и потерял 1,3 млн рублей

Фото: Елизавета Пуншева

В Набережных Челнах 73-летний пенсионер потерял 1,3 млн рублей после общения с мошенниками, которые обманом убедили его перевести средства на «безопасный счет». Об этом сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.

По информации полиции, мошенники отправили мужчине сообщение в мессенджере, в котором утверждали, что его банковские счета находятся под угрозой. Поддавшись панике, пенсионер, следуя указаниям злоумышленников, выполнил две транзакции через банкомат.

После проведения операций мошенники перестали выходить на связь. Пенсионер осознал, что стал жертвой обмана. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 части 4 Уголовного кодекса России.

Анастасия Фартыгина