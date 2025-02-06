В Казани стартует суд по делу о гибели управделами Минземимущества Татарстана

Мухутдинов (слева) и его адвокат. Фото: Ирина Плотникова

Сегодня Кировский суд Казани приступил к рассмотрению дела депутата Осиновского сельского поселения, сына экс-директора судоходной компании «Татфлот» Ленара Мухутдинова. Его обвиняют в пьяной езде на катере с нарушением правил эксплуатации, которые обернулись гибелью управделами МЗИО Татарстана в сентябре 2021 года.

Интересы семьи погибшего в суде будет представлять известный казанский адвокат Ринат Вильданов. «Он был моим другом», — сообщил он корреспонденту «Реального времени».

Защищать Мухутдинова будет адвокат Нияз Халитов. На старте заседания он сообщил — его клиент не получал уведомления о дате сегодняшнего заседания. Ввиду ненадлежащего извещения процесс отложили на две недели.

Подсудимый признает все, кроме распития спиртного до и в процессе управления водным транспортом. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться по-хорошему, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым.

Напомним, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину. Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.

Детали трагедии — в материале «Реального времени».