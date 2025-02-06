«Ак Барс» сразится в Казани с «Автомобилистом» за 2-е место на Востоке

«Ак Барс» сыграет с «Автомобилистом» в Казани в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Победитель выйдет на чистое 2-е место в Восточной конференции.

В прошлом сезоне «Автомобилист» выбил «Ак Барс» в первом раунде Кубка Гагарина с общим счетом 4:1. Нынешний матч станет первым для команды очным поединком в Казани после противостояния в плей-офф.

«Ак Барс» и «Автомобилист» набрали по 70 очков в 51 матче. Казанцы опережают соперника в турнирной таблице Востока по дополнительным показателям. У лидирующего «Трактора» — 76 очков после 55 игр.

Олег Исаков / realnoevremya.ru

В сентябре прошлого года «Ак Барс» разгромил «Автомобилист» в Екатеринбурге со счетом 6:2. Всего на уровне КХЛ команды провели 61 очный поединок, в котором 38 раз побеждали казанцы, еще в 23 играх первенствовали уральцы.

По некоторым данным, в составе «Ак Барса» ожидается появление форварда Ника Петана, пропустившего три последних матча казанцев в чемпионате из-за травмы.

В прямом эфире матч из Казани покажет телеканал ТНВ в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин