В Татарстане прокуратура добилась выплат для родственников погибшей работницы сельхозпредприятия

Фото: Динар Фатыхов

В Апастовском районе прокуратура Татарстана провела проверку после несчастного случая на сельскохозяйственном предприятии «Нур», в результате которого погибла 34-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что погибшая, жительница села Тутаево, работала в качестве разнорабочей, однако ее трудовые отношения не были оформлены официально. Это обстоятельство препятствовало получению сестрой погибшей причитающихся выплат от предприятия после трагедии.

В ответ на жалобу родственницы прокуратура подала иск в суд с требованием признать трудовые отношения между работником и работодателем. Суд удовлетворил иск прокуратуры, однако решение пока не вступило в законную силу и вопрос выплат остается открытым.

Анастасия Фартыгина