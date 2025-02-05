Житель Татарстана получил 3 года за покупку и хранение наркотиков

Фото: Ирина Плотникова

Мужчина из Рыбно-Слободского района Татарстана был осужден на 3 года лишения свободы за покупку и хранение наркотиков. Такой приговор вынес Рыбно-Слободский районный суд, который рассмотрел уголовное дело по материалам прокуратуры Татарстана, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый через интернет заказал крупную партию наркотиков у неизвестного лица в Казани и забрал вещество из тайников. Запрещенное наркотическое средство было обнаружено и изъято у мужчины по месту жительства в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

Мужчина признал свою вину и раскаялся в содеянном. Хотя приговор уже вынесен, он пока не вступил в законную силу. В отношении неизвестного поставщика наркотиков возбуждено отдельное дело.

Анастасия Фартыгина