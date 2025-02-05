Вероника Кудерметова выбыла из турнира в Абу-Даби

52-я ракетка мира уступила Белинде Бенчич из Швейцарии в матче 1/8 финала

Российская теннисистка Вероника Кудерметова уступила Белинде Бенчич из Швейцарии во втором круге в Абу-Даби на турнире категории WTA-500. Матч длился 1 час 5 минут и завершился со счетом 0:6, 0:6 в пользу Бенчич.



Кудерметова за время встречи ни разу не подала навылет, допустила три двойные ошибки и не заработала ни одного брейк-пойнта. На счету Бенчич значатся два эйса, одна двойная ошибка и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Соперницей Бенчич в четвертьфинале турнира в Абу-Даби станет победительница встречи между казахстанской теннисисткой Юлией Путинцевой и представительницей Чехии Маркетой Вондроушовой.



Дарья Беззубова