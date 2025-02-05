В Татарстане зафиксировали самый высокий в России рост цен на новые автомобили в январе

К концу января средняя стоимость нового автомобиля достигла 3,18 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Средние цены на новые автомобили в Татарстане в январе 2025 года выросли на 7,1% по сравнению с декабрем, что является самым высоким показателем среди регионов России. Об этом «Реальному времени» рассказали аналитики «Авто.ру Оценка».

Январь традиционно характеризуется снижением спроса после предновогоднего ажиотажа. При этом количество активных объявлений о продаже новых автомобилей в целом по стране сократилось на 11%, хотя и превысило прошлогодний показатель на 20%. Эксперты связывают рост цен с пересмотром ценовой политики многими автопроизводителями. К концу января средняя стоимость нового автомобиля в Татарстане достигла 3,18 млн рублей.

Лидером по росту цен в Татарстане стала Lada Niva 2020, подорожавшая на 13,2%, до 1,43 млн рублей. В топ-5 наиболее подорожавших автомобилей также вошли Haval H9 (4,8%; 5,24 млн рублей), Chery Arrizo 8 (4,3%; 3,14 млн рублей), Lada Largus (4,4%; 1,8 млн рублей) и Haval H5 (4%; 4,16 млн рублей).

В то же время некоторые модели в январе подешевели. Наиболее заметное снижение цены показали BAIC X35 (-12%; 1,93 млн рублей), Exeed LX (-7,7%; 3,45 млн рублей) и внедорожник Tank 500 (-2,5%; 7 млн рублей).

Помимо Татарстана, рост средних цен на новые автомобили наблюдался еще в дюжине регионов России. Однако лидером по динамике стоимости стал именно Татарстан. Далее следуют Москва (7%; 5,23 млн рублей) и Воронежская область (6%; 3,11 млн рублей).

Рената Валеева