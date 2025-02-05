Начался судебный процесс над напавшим на писателя Салмана Рушди

Судебный процесс по делу о покушении на писателя Салмана Рушди начался 4 февраля 2024 года в городе Мейвилл

Судебный процесс по делу о покушении на писателя Салмана Рушди начался 4 февраля 2024 года в городе Мейвилл, штат Нью-Йорк, пишет британская газета The Guardian. Обвиняемый, 26-летний Хади Матар из Нью-Джерси, предстанет перед судом по обвинениям в покушении на убийство и нападении. В августе 2022 года он, предположительно, нанес писателю 10 ножевых ранений во время литературного мероприятия в институте Шатокуа. В результате нападения Рушди потерял зрение на один глаз, получил повреждения печени и нервной системы.

Процесс привлек внимание мировой общественности и может изменить жизнь небольшого поселения с населением менее 1 500 человек, которое теперь стало центром международного внимания. Судебное разбирательство началось с отбора присяжных, что само по себе представляет сложность из-за широкой огласки дела. Защита Матара уже дважды пыталась перенести процесс в другое место, утверждая, что беспристрастное жюри в округе Шатокуа найти невозможно.

Сам Рушди назвал свое выживание «чередой рукотворных чудес». В интервью CBC Radio он отметил: «Разрез на моей шее не затронул артерию... три ножевых ранения в грудь не задели сердце. Это можно назвать удачей». Тем не менее писатель перенес серьезные операции и долгое восстановление.

Обвиняемый отказался от сделки с прокурорами, которая могла бы привести к 20-летнему тюремному сроку. Помимо покушения на убийство, ему предъявлены федеральные обвинения, включая поддержку террористической организации «Хезболла». По мнению прокуроров, нападение было мотивировано фетвой — смертным приговором, вынесенным лидером Ирана в 1989 году после публикации книги Рушди «Сатанинские стихи». Однако во время суда прокуроры не планируют обсуждать этот аспект дела, считая его ненужным для установления вины.

Реальное время / realnoevremya.ru

Хади Матар родился в США, у него также есть гражданство Ливана. Матар не признает свою вину. Его мать ранее заявляла, что он радикализировался во время поездки в Ливан в 2018 году. После ареста Матар дал интервью, в котором заявил, что не любит Рушди и считает, что тот оскорбил ислам. При этом подсудимый не подтвердил, действовал ли он в соответствии с фетвой аятоллы Хомейни.

Отбор присяжных — одна из ключевых сложностей процесса. Прокуроры считают, что широкая огласка инцидента и общий рост напряженности вокруг религиозно мотивированного насилия могут повлиять на беспристрастность присяжных. Адвокат Матара заявлял, что в округе Шатокуа может быть предвзятое отношение к арабо-американцам и мусульманам.

Свидетелем на процессе выступит не только сам Рушди, но и Генри Риз, соучредитель организации «Город убежища», который предоставляет защиту писателям, подвергшимся преследованиям. Именно он находился рядом с Рушди в момент нападения и пытался ему помочь.

Нападение на Рушди шокировало мировую общественность. В своей книге «Нож» писатель подробно описал момент нападения. Многие ожидают, что Матар попытается использовать суд как платформу для оправдания своих действий, что может сделать процесс не только юридическим разбирательством, но и идеологической битвой.

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Екатерина Петрова